Juve, Kaio Jorge si allena e prova il recupero per il pre-campionato

Kaio Jorge, calciatore della Juventus finito ai margini della squadra per un grave infortunio, è pronto a tornare in rosa.

Kaio Jorge, calciatore della Juventus, ai box da un anno e mezzo, ha postato un video su Instagram, con tanto di dichiarazioni sul suo recupero: "Se non fosse per i tempi difficili, non impareremmo ad apprezzare i bei tempi. Ama la tua lotta e la storia della tua vita. Conserva il cuore di un sognatore e non lasciare mai che la fiamma della tua fede si spenga".