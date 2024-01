Juve, Jugovic: “Yildiz mi ha impressionato. Vi dico chi mi ricorda Adzic”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic ha parlato di alcuni temi in orbita Juventus . In particolare, sulla linea verde bianconera ha detto: "Mi ha impressionato Yildiz : davvero un bel talento. Ha soltanto 18 anni… Conosco bene Adzic , è un centrocampista che abbina fisico e tecnica. Se devo essere sincero, a me ricorda più un altro ex juventino: il tedesco Andy Moeller . Dovrò pagare una cena all’agente di Adzic perché lo scorso mese gli avevo detto che secondo me il suo ragazzo alla fine sarebbe andato in un altro club. Sono contento di essermi sbagliato. Per Adzic e anche per la Juventus , a cui sarò sempre legato".

Inoltre, sull'allenatore Allegri ha aggiunto: "Max è un tecnico vincente. La sua esperienza al top l’arma in più dei bianconeri. Per la Juventus è un obbligo lottare fino alla fine per lo scudetto. I nerazzurri sono forti e hanno fatto ancora meglio della Juve finora. È una bella sfida, avvincente, e a guadagnarci è tutto il calcio italiano. Un derby d’Italia per lo scudetto è spettacolare. Non è divertente quando domina sempre la stessa squadra. Visto il girone d’andata, mi aspetto che Inter e Juve si contendano lo scudetto fino alle ultime giornate. Allegri è un allenatore che punta sempre a vincere. Non avrà un gioco divertente come Klopp e Guardiola, ma i risultati parlano per lui. È un vincente e la sua esperienza sarà un valore aggiunto nella rincorsa all’Inter. Il suo è un modo di giocare piuttosto italiano. Però alla fine, al di là dei gusti, conta alzare i trofei e non lo spettacolo. Poi se puoi abbinare entrambe le cose è ancora meglio.Allegri sa come si ottengono i risultati. Alla Juventus resti tanti anni soltanto se vinci. E Max è all’ottava stagione sulla panchina bianconera".