Juve, ritorno di fiamma per Jorginho? Gli agenti contattano Giuntoli

Il contratto di Jorginho con l'Arsenal scadrà a giugno 2024 e il futuro del centrocampista italiano sembra essere ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, gli agenti dell'ex Chelsea stanno trattando con la squadra inglese per il rinnovo, ma hanno anche contatto Giuntoli. Jorginho vorrebbe tornare Italia e per questo starebbe sondando la possibilità di trasferirsi a parametro zero alla Juve. Ai bianconeri servirebbe un sostituto di Locatelli e quindi l'ipotesi sarebbe interessante, ma prima bisognerà capire quale sarà il futuro di Allegri. In caso di cambio allenatore, infatti, allora la strategia della Vecchia Signora sul mercato potrebbe cambiare drasticamente.