Juve, Jordi Alba: futuro in sospeso. Il Barcellona vorrebbe…

Jordi Alba conteso da Inter e Juve, ma il giocatore per ora vorrebbe restare in Spagna: la società sarebbe disposta a lasciarlo partire

Per il 34enne spagnolo l'avventura con la maglia blaugrana potrebbe essere ai titoli di coda dopo più di 10 anni e 484 partite disputate. Dopo aver perso la maglia da titolare -scansato dal 19enne Alejandro Balde - Jordi Alba potrebbe salutare definitivamente il Barcellona. Solo 13 le partite in Liga da titolare quest'anno, 2 gol e 3 assist.

E dall'Italia Inter e Juve guardano interessate. Il giocatore dal canto suo -in scadenza nel 2024- vorrebbe rinnovare con i 'culé' ma non ha ancora ricevuto nessuna offerta da parte della società. Secondo Goal.com il Barcellona -dopo aver vinto lo Scudetto- sarebbe pronto a mettere in atto una vera e proprio rivoluzione per alleggerire il monte stipendi per la prossima stagione.