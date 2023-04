Juve, derby d’Italia anche sul mercato: occhi puntati su Joao Pedro

Secondo quanto riportato in Spagna da fichajes.net, l'ultimo nome di questa sfida infinita potrebbe essere quello di Joao Pedro, giovane attaccante del Watford. Classe 2001, il brasiliano in questa stagione in Championship (la Serie B inglese) si è messo in mostra a suon di gol e ottime prestazioni. Joao Pedro è un attaccante rapido e dotato di un ottimo dribbling, in grado di ricoprire praticamente ogni ruolo del fronte offensivo, dalla prima punta all'esterno d'attacco. Per lui ben 9 reti e 3 assist in 30 partite giocate.