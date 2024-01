Juve, Jeda: “Allegri pragmatico e intelligente. Gli piace il bel gioco”

Jeda ha parlato dell'allenatore della Juventus Max Allegri: per l'ex calciatore le parole sul suo calcio difensivista non sarebbero corrette

Intervistato a Radio Bianconera, Jeda ha parlato del tecnico della Juventus. L'ex calciatore si sarebbe opposto alla concezione generale per cui Massimiliano Allegri sarebbe un tecnico difensivista e vecchio stampo. Ecco le sue parole: "Allegri è diventato sempre più un allenatore pragmatico e concreto, la sua intelligenza è questa. Non è un difensivista e gli piace il bel gioco. Il mister era un fantasista e quando giocava era molto forte. La Juventus di oggi non è improntata sul comando del gioco, fisicamente è forte ed è una delle migliori ma non è una squadra da tiki taka. E qui viene fuori il suo essere pragmatico. Il mister sa organizzare la squadra per quello di cui ha bisogno, ovvero le vittorie. È una Juve trascinata da Chiesa e Vlahovic, due giocatori che sono il futuro del club".