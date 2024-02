Juve, Jacobelli: “L’errore di Vlahovic con l’Inter non cancella la sua ripresa”

Intervistato a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato dell'occasione non sfruttata da Dusan Vlahovic in Inter-Juventus. Ecco le sue parole: "Tutti possono incappare in un errore. Per quanto marchiano come quello del serbo, attaccante che viene comunque da un gennaio straordinario. Stiamo parlando di un calciatore che è tornato a essere quello di Firenze. L'errore di San Siro non può intaccare il mio giudizio assolutamente positivo su di lui".