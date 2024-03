Juve, Jacobelli: “Koopmeiners? L’Atalanta non ha bisogno di vendere”

Intervistato a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato della possibilità della Juventus di acquistare Teun Koopmeiners nel prossimo calciomercato. Per il giornalista, l'affare per il centrocampista dell'Atalanta sarebbe molto complicato. Le pretese del club nerazzurro sarebbero infatti molto elevati e lo stesso non avrebbe alcuna necessità di far cassa. A quel punto, starà alla Juve trovare una formula che possa essere convincente. Ecco le sue parole: "L'Atalanta non ha bisogno di vendere e gode di una solidità economica invidiabile. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, da quella dei nerazzurri e dall'offerta della Juventus. I bianconeri potrebbero mettere anche sul piatto il cartellino di Huijsen".