Juve, Jacobelli: “Il nervosismo generale è una spia di insicurezza”

Dagli studi di Rai Sport, Xavier Jacobelli ha parlato del momento della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: "Se arrivi allo spareggio scudetto con l'Inter e lo perdi e poi da quel momento è iniziato questo momento verticale, la domanda è perché non cambi qualcosa nel gioco? Perché non fai giocare insieme Yildiz, Chiesa e Vlahovic? Perché non fai giocare Chiesa nel suo ruolo naturale? 7 punti in 8 partite è una media da retrocessione. Ora il vantaggio sulla quinta in classifica è considerevole visto che l'obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions, ma non puoi continuare con questa involuzione soprattutto perché c'è da tutelare un patrimonio giocatori. Il nervosismo di Vlahovic, di Allegri, di Chiesa, è il segnale di una spia di insicurezza interna alla squadra e se la società non interviene e dice una volta per tutte cosa intende fare con la guida tecnica non può trascinarsi questa situazione fino al 26 maggio. Il pubblico della Juventus ha fischiato sonoramente e ha il diritto di vedere una squadra giocare bene. Futuro? L'allenatore ideale per la Juventus sarebbe Zidane".