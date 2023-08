Juve, Jacobelli: “I bianconeri possono ambire allo Scudetto”

Jacobelli ha commentato il momento della Juve tra calciomercato e amichevoli: per il giornalista si può ambire alla vittoria dello Scudetto

Intervistato per Radio Bianconera durante la trasmissione Cose di Calcio, Xavier Jacobelli ha fatto il quadro in casa Juventus. In primis, il giornalista ha parlato dell'ultimissimo acquisto del club bianconero Fancudo Gonzalez. Il difensore è stato prelevato dal Valencia B dopo che per qualche tempo era stato accostato anche al Milan. Di seguito le parole di Iacobelli sul giocatore: "Facundo Gonzalez è sceso subito in campo con gli occhi di tutti i tifosi addosso, c'è tanta curiosità attorno al difensore fresco Campione del Mondo Under 20 ed è chiaro che essendo un uruguaiano alla Juve non si possa non pensare ad un possibile erede di Montero".

Jacobelli su Elkann e lo Scudetto — Successivamente, Iacobelli ha commentato la decisione di John Elkann di non rilasciare dichiarazioni. Ecco cosa ha detto: "Penso che ieri abbia voluto cogliere l'occasione per verificare di persona l'attaccamento dei tifosi alla squadra. Non è solito rilasciare dichiarazioni pubbliche, preferisce agire. Riguardo il mercato le indicazioni in casa Juve vanno verso un altro aumento di bilancio. Sarebbe il sesto ed è chiaro che questo impone alla società di cominciare a far cassa per cui la priorità di Giuntoli, come è noto, è quella di cedere. Sul prossimo campionato dico che se guardo la rosa della Juve in questo momento io faccio fatica a trovare non nazionali; è una squadra che può tranquillamente ambire allo Scudetto. Il vero nodo sta nel gioco che nella prossima stagione deve diventare necessariamente migliore".

Sullo scambio Vlahovic-Lukaku — Non poteva mancare un opinione sull'operazione che potrebbe portare Romelu Lukaku alla Juventus e Dusan Vlahovic al Chelsea. Per il giornalista, una società dovrebbe agire indipendentemente da quello che è il volere dei tifosi. Nel caso però della trattativa tra la punta serba bianconera e quella belga ex Inter, Iacobelli si troverebbe d'accordo proprio con i supporter della Vecchia Signora. Ecco cosa ha detto: "Questa deve essere la stagione del riscatto e il riscatto non può che passare per un gioco di qualità. Il tifoso ha il sacrosanto diritto di esprimere il proprio pensiero in merito alle decisioni di mercato della società ma la società deve fare il proprio lavoro. Personalmente sono d'accordo con i tifosi, non riesco a trovare nulla di positivo per la Juve in uno scambio Lukaku-Vlahovic".