Juve, Jacobelli: “Chiunque sa che Chiesa rende meglio nel tridente…”

Jacobelli ha parlato dell'attaccante della Juventus, Chiesa: il giornalistica avrebbe spiegato la soluzione per accrescerne il rendimento

Intervistato a Radio Bianconera, Xavier Jacobelli ha parlato del momento di calo in stagione della Juventus . Ecco le sue parole: "Per uscire dalla crisi, la Juve deve tornare a vincere. I bianconeri dovranno lavorare sulla consapevolezza della propria forza che nella prima parte di stagione le ha permesso di restare a ridosso della vetta della classifica".

Inoltre, sul rendimento sottotono di Federico Chiesa, avrebbe indicato la via per aiutare il calciatore a migliorare il suo rendimento. Su di lui ha detto: "Speriamo che il tridente sia la scelta giusta. Sicuramente Chiesa ne beneficerebbe, sappiamo tutti quanto il giocatore renda meglio in un 4-3-3".