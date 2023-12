Juve, Iuliano: “I motivi del rendimento di Vlahovic? La verità è nel mezzo”

Sulla sfida al Frosinone e sull'obiettivo finale di stagione della Juventus, ha risposto: "Ogni avversario va rispettato. Il Frosinone è una signora squadra, allenata molto bene da Di Francesco, ha messo in difficoltà parecchi, grazie all'ottima ossatura tecnico-tattica. Il successo di Napoli è conseguente al gioco espresso e in parte anche ad errori commessi dagli uomini di Mazzarri. La Juve storicamente è chiamata a lottare per il titolo. Finora i bianconeri stanno facendo un grande campionato, complice l'emergenza a centrocampo per i noti fatti, naturalmente a gennaio bisogna rinforzare il centrocampo. Poi gli attaccanti devono ritrovare la via del gol".