Juve, Iuliano: “Allegri sta facendo da psicologo. Fa bene a nascondersi”

Intervistato a Tmw Radio, Marck Iuliano ha parlato a tutto tondo della Juventus. Sul prossimo avversario, il Frosinone di Barrenecea, Soulè e Kaio Jorge, ha detto: “Il Frosinone è un’ottima squadra allenata molto bene. Ha ottimi elementi, tra cui alcuni proprio della Juventus. Sono da prendere con le molle e chiudere la gara il prima possibile. Chiudere i match, però, non è nel DNA di questa Juve. Quando è arrivato Di Francesco speravo che tornasse ai suoi livelli, come quelli con il Sassuolo. Ha fatto qualche errore negli anni. Dopo aver eliminato il Barcellona le cose non sono andate bene. Per me non ha aiutato il fatto che abbia accettato proposte non giuste. Gli è stata messa, poi, a disposizione giovani importanti. Su Soulé e Kaio Jorge vi posso dire che sono stati messi in un modulo che funziona. Soulé è molto rapido. Soulé poi ha grande fiducia in questo momento”.