Juve, Iuliano: “Allegri questa stagione ha ottenuto grandi risultati”

In occasione dell'evento di presentazione della Digital Cup a Coverciano, Mark Iuliano ha parlato ai microfoni di Tmw di alcuni temi caldi relativi alla Juventus. Ecco le sue parole: "In una stagione ci sono alti e bassi per tutti, nelle ultime 10 giornate la Juve ha avuto un calo evidente ma i valori sono quelli. Da juventino dico che l'Inter merita lo scudetto, il Milan sta facendo bene. La vittoria contro la Fiorentina, per la Juventus, non vale tre punti ma nove, visto che ha guadagnato su tante squadre in classifica, e adesso manca una partita in meno. Spero che la vittoria di domenica abbia dato tranquillità alla Juve, ma il Torino dopo il ko di Empoli ha il dente avvelenato. Sarà una battaglia, spero che vinca la Juve, che ha una rosa migliore rispetto ai granata. Si fanno tanti discorsi sull'allenatore della Juve dell'anno prossimo. Dobbiamo pensare all'attualità, Allegri ha fatto grandi risultati e adesso conta solo finire la stagione. Le bordate esterne di sono ma ora l'importante è riuscire a centrare gli obiettivi. Poi a fine anno le parti si metteranno al tavolo e faranno le valutazioni del caso".