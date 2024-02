Juve, Iuliano: “Allegri dovrà trovare la posizione in campo ad Alcaraz”

Iuliano ha commentato l'arrivo di Alcaraz alla Juve: per l'ex bianconero, dovrà essere bravo mister Allegri a istruire il giocatore in campo

Intervistato a Tmw Radio, Mark Iuliano ha espresso la sua opinione sull'arrivo di Carlos Alcaraz alla Juventus . Ecco le sue parole: " Alcaraz alla Juventus è un segnale per continuare a correre per lo scudetto. Cifra per il riscatto altissima? Al giorno d’oggi in Premier quelli sono spiccioli. La Juve aveva bisogno a livello numerico a centrocampo e questo ragazzo ha delle caratteristiche con cui può fare molto bene. Chi opera alla Juve è Cristiano Giuntoli e già lo seguiva al Napoli . Va valutato col peso della maglia bianconera addosso. Era palese però che qualcuno dovesse arrivare”.

Iuliano ha proseguito: "Meno male che c’è Allegri a metterlo in campo. Parlando del centrocampo della Juventus, ci sono cinque posti a disposizione, comprese le fasce. Se vedete poi gli esterni e le mezz’ali bianconere hanno ruotato tanto e cambiato posizione. La posizione fissa, poi, in generale, nel calcio di oggi, non esiste praticamente più. Comunque, la candidatura allo scudetto è indipendentemente dall’acquisto. Tralasciando la gara con l’Empoli, che era una gara da vincere. L’Inter a livello strutturale e di rosa, nonché di cammino, merita di essere prima in classifica. La Juve è lì, nonostante la zoppia iniziale. È un segnale in ogni caso questa operazione di mercato”.