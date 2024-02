Juve, Iuliano: “Alcuni giocatori meritano gli elogi più di altri”

Intervistato a TvPlay, Mark Iuliano ha parlato del rendimento della Juventus in questa stagione. Ecco le sue parole: "Yildiz sta facendo cose bellissime, sta crescendo tanto, so che si allena molto bene, vuole migliorare ed è costante. Bremer conosce bene Torino, ma in difesa c’è anche Gatti a cui faccio grandi complimenti per la stagione e merita di giocare titolare, così come li faccio ad Allegri, che ha vissuto momenti difficili e nonostante tante difficoltà e infortuni è riuscito a portare la Juve al secondo posto dietro a un Inter che è tre spanne davanti a tutti".