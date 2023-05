Juve, le italiane in Europa: oltre ai bianconeri stasera ci sono anche…

Dopo la sfida di Champions di ieri sera tra Milan e Inter (terminata 2-0 in favore dei nerazzurri), oggi toccherà alle altre tre italiane in gara: Roma, Juve e Fiorentina. Con le prime due impegnate in Europa League e la Viola contro il Basilea in Conference. Le 5 italiane -come non succedeva da anni- stanno continuando a ritmo serrato il loro cammino in Europa e non vogliono farsi cogliere impreparate. In questi giorni -dalle parti di Trigoria- José Mourinho ha provato la coppia Abraham-Belotti per cercare di battere il Bayer Leverkusen (stasera ospite all'Olimpico); anche se l'ex Juve Paulo Dybala proverà a stringere i denti. Tanti gli indisponibili per il tecnico portoghese: ma l'assenza più pesante resta quella di Chris Smalling, sostituito da Cristante.