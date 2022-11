Juve, Bonucci difende l’Italia: “Partite che servono a crescere”

Brutta sconfitta per l'Italia in amichevole contro l'Austria: le parole del capitano azzurro e della Juve Leonardo Bonucci

Cosa c'è di peggio che vedere l'Italia fuori dai Mondiali ? Vedere l'Italia giocare e perdere un'amichevole durante i Mondiali. Ieri sera gli Azzurri sono stati sconfitti 2-0 dall'Austria , in una partita in cui la squadra di Mancini non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Un risultato è tanto severo quanto giusto.

Al termine del match il capitano della Juve e della nazionale Leonardo Bonucci ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Non eravamo quelli di sempre soprattutto nella prima parte del primo tempo quando abbiamo sbagliato tanto permettendogli di creare occasioni mentre noi non siamo stati abbastanza cattivi nella prima occasione avuta. Queste partite ci servono per crescere e imparare. La parte da migliorare di più sono le marcature preventive, logico che avendo avuto poco tempo per stare insieme abbiamo fatto più fatica però le basi per un grande futuro ci sono. Abbiamo visto tanti talenti pronti a prendersi la scena internazionale".