In caso di partenza anticipata di Bonucci -in scadenza nel 2024 con i bianconeri- Giuntoli pensa già al piano B, che porta il nome di Laporte. A Manchester lo valutano circa 30 milioni di euro e l'hanno inserito tra le possibili cessioni (avendo raggiunto l'accordo con Gvardiol). Il centrale spagnolo è stato utilizzato col contagocce da Pep Guardiola e ora potrebbe dire addio al City. Laporte è il sogno: nelle prossime ore sarà dato il via libera alla trattativa.