Verso Juve-Inter: i bianconeri ricordano la vittoria del 9 marzo 2020

Manca sempre meno all'inizio del derby d'Italia tra Juve e Inter. In vista della sfida il club bianconero ha voluto ricordare la particolare vittoria contro i nerazzurri nella stagione 2019/20: "Una partita storica . Juventus-Inter , 9 marzo 2020, fu la prima dei bianconeri a stadio vuoto.

Il motivo lo ricordiamo tutti: era, di fatto l'inizio dell'emergenza Coronavirus , e per motivi precauzionali, pur giocandosi il match, si disputa a porte chiuse.

La Juve ha bisogno di una vittoria per tornare in vetta, e vittoria arriva. Ci pensano, con due gran gol, Dybala e Ramsey. Due a zero, vetta ritrovata. E poi tutto si ferma".