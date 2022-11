Sousa: “Il problema di Juve e Inter è sulle fasce. Il derby si deciderà lì”

Sulla squadra di Allegri ha aggiunto: "E’ una squadra da scudetto, da Champions. Vive una normale transizione aggravata dal Covid, è in difficoltà. Ma da qui a mettere in croce Allegri… Vincere quello che ha vinto lui non è da tutti: quando si giudica non si può dimenticare il passato. Ha un’abilità straordinaria nel cambiare sistema e ruoli in 90’: devi saper leggere tutte le situazioni. E poi lotta! Sempre. La Juve usa blocchi difensivi bassi o medio-bassi, è un po’ passiva in fase di non possesso, fortissima nella transizione offensiva ma ha anche tanti infortunati. Su tutti Di Maria".