Sacchi: “Inter favorita, ma la Juve può ancora lottare per la Champions”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto della situazione: chi può vincere la Serie A? «Se marcia così, l’Inter è favorita - ha affermato l'ex allenatore. Ma ci sono molte incognite sulla sua strada. Prima di tutta la Champions. La doppia sfida contro il Liverpool porterà via molte energie fisiche e mentali. Di conseguenza, potrebbe perdere qualche punto in concomitanza con queste gare. Se superasse il turno contro il Liverpool, che sarebbe un’autentica impresa perché i Reds sono tra i migliori al mondo, bisognerebbe gestire il doppio impegno: in Italia e in Europa. L’Inter ha un esercito attrezzato per due battaglie?. Non è mai semplice tenere la testa su due obiettivi. I giocatori, quando c’è una partita importante come quella contro il Liverpool, cominciano a pensarci una settimana prima. E in febbraio l’Inter si gioca molto: dal 6 al 16 affronta il derby, il Napoli in trasferta e il Liverpool in casa. Mica semplice».