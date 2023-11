Juve-Inter, Rocchi: “Darmian-Chiesa? Non è sicuramente fallo”

Intervenuto nel corso del programma Open Var su Dazn, il designatore arbitrale Rocchi ha parlato del contatto Darmian-Chiesa nel corso di Juve-Inter: "Questo per me non è sicuramente un fallo, soprattutto per la tipologia di linea d’intervento che aveva posto l’arbitro Guida in questa gara, che è stata assolutamente corretta".