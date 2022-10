Juve e Inter in risalita: il Derby d’Italia sarà uno spareggio

I bianconeri hanno mostrato segnali incoraggianti venerdì battendo l'Empoli per 4-0 allo Stadium. La Vecchia Signora ha trovato la seconda vittoria di fila in campionato, cosa che non era ancora successa in questa stagione. L'Inter ha trovato la terza vittoria di fila, battendo all'ultimo minuto la Fiorentina al Franchi per 4-3. I nerazzurri sono saliti a quota 21, agganciando l'Udinese, mentre i bianconeri seguono a quota 19. La zona Champions al momento è a quota 24, con Lazio e Atalanta, rispettivamente terza e quarta in virtù della vittoria biancoceleste nello scontro diretto.