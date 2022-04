Juve-Inter, chi vincerà? I pronostici parlano chiaro: nerazzurri favoriti

Chi vincerà il match tra Juve e Inter? Pronostici e precedenti sono dalla parte dell'Inter ma il risultato è apertissimo

redazionejuvenews

Manca ormai poco all'inizio del Derby d'Italia tra Juve e Inter. Una rivalità storica, tra due delle più grandi squadre del panorama calcistico italiano. Vincere non sarà affatto facile per nessuna delle due squadre: ne vedremo delle balle. Da una parte abbiamo la formazione allenata da Massimiliano Allegri, quarta in classifica e ad un solo punto di distanza dal terzo posto. Dall'altra gli uomini di Simone Inzaghi, terzi ma con una partita da recuperare. Ecco quindi che portare a casa i tre punti è un obiettivo fondamentale per entrambe le compagini: chi vincerà?

Provare ad indovinare il risultato di una partita di questo tipo è difficile, ma secondo i pronostici l'Inter è leggermente favorita. La vittoria dei nerazzurri, infatti, è quotata a circa 2,7, mentre quella dei bianconeri a 3.2. E il pareggio? La X è quotata a circa 2.75, risultato molto probabile. Secondo i bookmakers, quindi, si prospetta una partita da risultato incerto, ma dove l'Inter sembra essere in leggero vantaggio. E in effetti nei due precedenti in questa stagione i nerazzurri sono sembrati superiori: pareggio nel match di andata a San Siro e vittoria in Supercoppa. Questa volta però i bianconeri avranno un'arma in più, Dusan Vlahovic. Il serbo riuscirà ad essere decisivo in una serata così importante?

A fare veramente la differenza più che i singoli giocatori potrebbe essere il momento di forma. I nerazzurri, infatti, da gennaio 2022 sono entrati in una forte fase di crisi dove prestazioni e risultati hanno lasciato a desiderare. Al contrario i bianconeri non perdono da ben 16 partite consecutive, una striscia di risultati utili impressionante. La Juve vorrà quindi continuare su questa strada, pronta a colpire e mettere ancora più in crisi l'Inter. Forse è per questo che Allegri prepara una formazione rivoluzionata: 4-2-3-1 e attacco super pesante. Questa sera si dovrà vincere, ad ogni costo.