Juve-Inter, possibile ritorno di Perin tra i convocati? La situazione
Juve-Inter, possibile ritorno di Perin tra i convocati? La situazione

redazionejuvenews
6 Settembre, 13:00
L’estremo difensore della Juve ha risolto i suoi ultimi problemi fisici: potrebbe ora rientrare tra i convocati dell'Inter

Nella sfida contro l’Inter, la Juve potrebbe ritrovare presto uno dei suoi portieri di esperienza, Mattia Perin. L’ex Genoa sta lavorando per tornare a piena disposizione di Igor Tudor. L’estremo difensore ha seguito nelle ultime settimane un programma personalizzato per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le prime giornate di campionato. Gli allenamenti sono stati calibrati per permettergli di ritrovare sicurezza, reattività e tempistiche ottimali tra i pali, senza forzare il rientro e minimizzando il rischio di ricadute. Il lavoro dello staff medico e atletico della Juve è stato costante, con sessioni mirate a ripristinare pienamente la condizione fisica e mentale del portiere.

