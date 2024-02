Juve, Inter e Milan favorevoli alla Serie A a 18 squadre: incontro con Gravina

Secondo quanto riportato dall'ANSA Juve, Inter e Milan hanno preso una posizione forte per quanto riguarda la nuova riforma della Serie A che potrebbe portare a una riduzione da 20 a 18 squadre .

I tre club hanno infatti incontrato il presidente della FIGC Gravina per esporre la loro posizione in merito, definendosi favorevoli al cambiamento .

All'incontro erano presenti per l'Inter l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta, per la Juve Maurizio Scanavino e Francesco Calvo, rispettivamente ad e Managing Director Revenue & Football Development bianconeri. Il Milan, infine, era rappresentato dal presidente Paolo Scaroni, connesso in videoconferenza