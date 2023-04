Lukaku, il comunicato degli agenti: “La Juve deve scusarsi”

Prima il fallo di mano di Bremer, poi il calcio di rigore e il gol dell'1-1 di Romelu Lukaku. A quel punto quella che fino a quel momento era stata una partita tutto sommato tranquilla, si è trasformata in una vera e propria rissa. Come in campionato, anche in Coppa Italia Juve-Inter è terminata con tra cartellini rossi e polemiche.