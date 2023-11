Juve-Inter, Jacobelli: “Nerazzurri favoriti ma attenzione a questo Chiesa”

Intervenuto a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato della sfida in avvicinamento tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: “A livello comunicativo mi sarei stupito se non ci fosse stato il gioco delle parti tra Allegri e Marotta. La partita dello Stadium comunque non sarà decisiva, ma darà modo di confrontare i valori dell’Inter, partita fortissimo in Italia e in Europa, e una Juve che sta sorprendendo tutti".