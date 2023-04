Juve, derby d’Italia per Frattesi: il punto della situazione

Manca ancora tanto al termine della stagione ma la Juve comincia già a pensare al calciomercato che verrà. Uno dei principali dubbi riguarda il futuro di Rabiot . Il francese quest'anno è stato decisivo ma il suo contratto è in scadenza e i discorsi per il rinnovo non sembrano proseguire. In caso di addio i bianconeri potrebbero puntare sul talento del Sassuolo Davide Frattesi .

L'ad neroverde Carnevali ha infatti rivelato: "Sappiamo che Frattesi piace alla Juve e non solo a lei, ma ci sarà tempo per parlarne in modo più approfondito. Sicuramente Davide è pronto per una big. E, come sempre, in caso di addio speriamo di venderlo in Italia". Parole a cui il CFO bianconero Calvo ha risposto: "Frattesi è un grande giocatore ma non è giusto parlare oggi di un giocatore del Sassuolo. Se comunque noi non seguissimo gi italiani forti e giovani non faremmo bene il nostro lavoro. Seguiamo tutti i i giocatori che possono essere da Juventus, Frattesi è uno di questi ed è pronto per una big".