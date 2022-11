Juve, tutto pronto per l’Inter: pregi e difetti della squadra di Inzaghi

L’Inter è reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti. Nerazzurri che hanno sempre trovato il gol nelle ultime 24 gare di campionato: in tutta la sua storia in Serie A, non ha mai registrato una serie di 25 partite di fila a segno durante la gestione dello stesso allenatore (24 anche tra novembre 1949 e aprile 1950, con Giulio Cappelli in panchina).