Da De Vrij a Darmian, l’Inter è pronta per la Juve: “Vogliamo vincere”

Da De Vrij a Darmian, passando per Gosens e Onana: tutti i giocatori dell'Inter sono pronti al Derby d'Italia contro la Juve. Le loro parole

redazionejuvenews

Il Derby d'Italia è da sempre una delle partite più importanti del campionato italiano di Serie A, la sfida tra due giganti come Inter e Juve. Ieri sera i nerazzurri sono scesi in campo in Champions League contro il Bayern Monaco, ma la testa dei giocatori di Simone Inzaghi era già al match contro i bianconeri. A confermarlo sono le parole dei calciatori stessi al termine della partita, a partire da quelle di De Vrij ai microfoni di Mediaset: "Juventus? Sarà una partita importantissima, vogliamo vincerla".

Intervistato da InterTv, invece, l'esterno tedesco Gosens ha aggiunto: "È una partita emozionante contro una grande avversaria. Non sono mai partite normali, ci servirà una prestazione importante ma abbiamo dimostrato che siamo pronti per giocare queste partite". E sempre a InterTv, Onana ha detto: "Siamo abituati ormai a giocare tante partite ravvicinate. Abbiamo una partita difficile, è vero che abbiamo pochi giorni per prepararla, ma ci alleniamo per dare sempre il meglio in campo e anche domenica diremo la nostra".

Chiosa finale per Darmian a Sky Sport: "Dobbiamo archiviare la Champions, siamo contenti per essere passati in un girone difficilissimo e da domani penseremo alla gara durissima contro la Juventus. Abbiamo qualche giorno per prepararla e andremo a Torino per vincere".