Le probabili formazioni di Juve-Inter: riecco Di Maria, c’è Vlahovic

Dopo la vittoria in Serie A contro il Verona, la Juve si prepara a tornare in Coppa Italia. Domani alle 21:00 i bianconeri affronteranno infatti l'Inter, match valido per l'andata dellesemifinali. Sarà un derby d'Italia particolarmente sentito, che vedrà sfidarsi una Juve in forma super e un'Inter in caduta libera. Chi vincerà? Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.