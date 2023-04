Giletti: “L’Inter resta molto forte. La Juve di Agnelli aveva perso cuore”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore e grande tifoso della Juve Massimo Giletti ha parlato dell' Inter : " Restano una squadra molto forte, soprattutto nelle coppe . I nerazzurri non hanno avuto la giusta continuità mentale in campionato, ma con Inzaghi ci hanno già battuto in finale di Coppa Italia e Supercoppa. Questo Juve-Inter è ancora più importante del solito per me. La Coppa Italia è l’ obiettivo più a portata di mano tra i pochi rimasti in quella che considero una delle nostre stagioni peggiori di sempre".

Chiosa finale su Del Piero:"Vederlo allo Stadium è stata una grande emozione. Io spesso ripeto che la Juve di Andrea Agnelli, pur avendo vinto tanto, o forse proprio per inseguire ossessivamente tutti questi successi, avesse perso il cuore. E il modo in cui Del Piero fu messo alla porta, senza un addio in grande stile, me lo conferma. Alex in società? Guardate il Milan: è tornato a vincere grazie a Paolo Maldini, che ha saputo investire sui giovani. Non so se Del Piero sarebbe quel profilo di dirigente, ma di sicuro ha il cuore bianconero".