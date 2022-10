Verso Juve-Inter, Condò: “Erano entrambe in crisi, ma dopo Barcellona…”

Il Derby d'Italia uno degli eventi più interessanti e attesi del panorama calcistico italiano, una di quelle partite da segnare sul calendario. Juve e Inter si sfideranno per la prima volta in questa stagione tra esattamente sette giorni, domenica 6 novembre alle 20:45. Ma le due squadre come arriveranno alla sfida?

Partiamo da un presupposto comune: entrambe hanno iniziato male, a tratti molto male. Non a caso Inter e Juve sono rispettivamente a otto e dieci punti di distanza dal Napoli primo in classifica. Fuori dalla lotta Scudetto? No, ma sicuramente ora la strada sarà in salita. Proprio per questo il Derby d'Italia rischia di essere uno snodo fondamentale: chi vince continua a sperare, chi perde resterà inesorabilmente un passo indietro.