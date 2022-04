Juve-Inter, Altobelli: “Sfida decisiva per i nerazzurri”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista dell'inizio di Juve-Inter, l'ex bianconero e nerazzurro Altobelli ha analizzato la partita

"Se l’Inter vince, si rimette in piena corsa e ha chance per vincere il titolo - ha continuato. Se vince la Juve, ha sempre Napoli e Milan davanti, la vedo più difficile. Questa partita può essere decisiva per l’Inter. E’ quella che si gioca di più, perché se perde rischia di uscire dal giro. La Juve, invece, si sta giocando il quarto posto. Sta già facendo tanto, ha poco da perdere. L’Inter deve fare la partita. Non deve lasciare il pallino in mano alla Juve, deve giocare dall’inizio alla fine dettando i tempi. Deve sempre giocare all’attacco e aggredire. Non è una squadra fatta per aspettare o fare calcoli. Ogni volta che l’Inter ha pressato alto, ha sempre messo sotto tutti".