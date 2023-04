Acerbi torna su Inter-Juve: “Gol di Kostic? Viziato da tocco di mano”

Intervistato da Dazn, Francesco Acerbi è tornato a parlare di Inter-Juve: il gol di Kostic era da annullare? Le parole del difensore nerazzurro

redazionejuvenews

Intervistato da Dazn, il centrocampista dell'Inter Acerbi ha parlato della sua carriera: “Se avessi avuto una testa normale avrei giocato già a 18 anni in Serie A in una grande squadra. Non per vantarmi… Se non avessi avuto la malattia, a 29 anni mi sarei ritrovato in Serie B e ora magari nemmeno giocherei più. Questo è garantito. Grazie a Dio questo mi ha dato la ripartenza e quindi posso solo dire grazie perché stavo andando in malora“.

Sul gol di Kostic in Inter-Juventus il centrale nerazzurro ha aggiunto: “Viziato da un tocco di mano. Hanno però interpretato meglio la partita, hanno vinto meritatamente. Magari non facevano mai gol però erano più convinti ed equilibrati in campo. Questo episodio può essere uno stimolo per la Coppa Italia”.

Chiosa finale sul possibile rinnovo di contratto: “La speranza c’è, voglio rimanere all’Inter. Non so niente, non mi interessa nulla. Mi aspettano due mesi importanti, fondamentali, cerco di fare solo il mio meglio. Quello che succederà, succederà. Mi trovo benissimo, dipendesse da me rimarrei qui senza problemi. Non aspetto però fino ad agosto come lo scorso anno, sicuramente. Non voglio mettere fretta alla società, sicuramente, ma non faccio come lo scorso anno e loro lo sanno”.