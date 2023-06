Juve, ‘insurrezione’ social: i tifosi arabi non vogliono Allegri

In Arabia è già trending topic dopo che in mattinata si era parlato di un incontro a Montecarlo e gli emissari del campionato di Riad. Tra le motivazioni: "Questo allenatore una volta disse: ‘Se cerchi divertimento, vai al circo !!’. Un modo di giocare puramente difensivo, questo non è adatto ad Al-Hilal, nemmeno l’1%’, dice un utente”. Tuttavia i tifosi arabi possono continuare a dormire sonni tranquilli: tra i motivi della scelta di restare a Torino c’è anche la sua famiglia: il tecnico toscano non intende separarsi dai suoi cari.