Juve, tutte le iniziative in vista della nuova stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutte gli eventi organizzati per la prossima stagione . Ecco il comunicato: "Ripartiamo insieme. Letteralmente. La stagione 2023/24 è quella che segna un anniversario importante per la nostra storia: il 24 luglio sarà infatti il giorno del centenario della prima presidenza Agnelli, quella di Edoardo, in carica proprio a partire dal 24 luglio 1923. Quel giorno sarà un’occasione da vivere insieme, attraverso i nostri canali digitali… ma non vi sveliamo nulla ora: appuntamento lunedì prossimo su sito e social bianconeri! Dal digitale… al fisico: questo avvio di stagione sarà costellato di una serie di attività, pensate per vivere le prime battute della nuova annata fianco a fianco, all’insegna del tifo, delle emozioni e dell’inclusività.

Appunto, insieme. Prima data da cerchiare in rosso sul calendario il 9 agosto 2023, giorno in cui le porte dell’Allianz Stadium si apriranno a tutti gratuitamente per assistere a un allenamento della Prima Squadra. Un momento speciale, nella nostra casa, per sentirsi più vicini che mai e darci la carica per il via della nuova stagione; nei prossimi giorni vi spiegheremo nel dettaglio le modalità per accreditarvi. Non si tratterà, come anticipato, di un evento isolato. I tifosi, avranno a disposizione una serie di eventi per respirare questo nuovo inizio: allenamenti aperti, giornate speciali allo Juventus Museum e attività negli Juventus Store, esperienze all’Allianz Stadium, Meet&Greet. Insomma, le occasioni saranno tantissime.