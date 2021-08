Juve, inizia l’attività del settore giovanile

I bianconeri lo hanno comunicato sul loro sito internet

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della prossima stagione, che prenderà il via il 22 agosto: per la prima giornata del campionato i bianconeri saranno ospiti dell'Udinese alla Dacia Arena, con la partita contro gli uomini di Gotti che sarà preceduta dall'ultima amichevole di questa calda estate, che andrà in scena sabato sera all'Allianz Stadium aperto al 50%. Oltre alla prima squadra, da lunedì a Vinovo inizieranno ad allenarsi anche i ragazzi bianconeri, come comunicato dalla società sul suo sito internet.

"La nuova stagione comincia anche per i più giovani. A Vinovo, dal 16 agosto, riparte l’attività di base! I nostri ragazzi, dopo le attività che hanno anticipato la ripartenza ufficiale, sono pronti a cominciare e vivere una stagione sportiva di crescita e, ovviamente, divertimento.

I primi a ritrovarsi saranno i ragazzi dell’Under 13(annata 2009). Appuntamento per il 16 agosto sotto la guida dei Mister Pietro Magri, Davide Perri e Stephan Saporito. I portieri lavoreranno con Riccardo Iaci. Si ritroveranno, invece, il 19 agosto i ragazzi dell’Under 12 (annata 2010). Alessio Gibin e Massimiliano Marchio saranno i tecnici, Silvio Gonella l’allenatore dei portieri.

Matteo Angaroni, Alessandro Calcia e Lorenzo Niello i tecnici che accoglieranno l’Under11(annata 2011) il 21 agosto, con Francesco Barone a seguire il percorso di crescita dei portieri. Due giorni dopo, 23 agosto, tocca agli Under10(annata 2012), con lo staff composto dai tecnici Giuseppe Comito, Luca Giglio e Davide La Pira e il preparatore dei portieri Leonardo Buggin.

Riparte il 25 agosto l’Under 9 (annata 2013), sotto la guida di Marco Battaglia, Cristian Castagno, Ruben Renna e Simone Poncet (preparatore dei portieri). Gli ultimi a ricominciare saranno Under8 (annata 2014) e Under7(annata 2015): per entrambe le categorie il giorno cerchiato in rosso sul calendario è il 26 agosto. Ad accompagnare la stagione dei primi saranno Fabio Cucciniello e Andrea Mandes, con i secondi lavoreranno invece Gianfilippo Boscolo, Luca Carlino e Lorenzo Cuzzi. Preparatore dei portieri per entrambe le categorie Fabio Ceppa.

Buona stagione, ragazzi." (Juventus.com)