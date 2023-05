Juve, Dall’Inghilterra: Pulisic sempre più lontano dal Chelsea

Il Chelsea è pronto a cedere lo statunitense Christian Pulisic fissando il prezzo a 20 milioni di sterline . Il 24enne è arrivato a Londra dal Borussia Dortmund nel 2019 per ben 58 milioni di sterline . Tuttavia i Blues non si dicono soddisfatti dell'investimento fatto e vorrebbero 'disfarsene', abbassando anche il monte ingaggi .

L'attaccante ha avuto diversi infortuni che lo hanno costretto a fermarsi in più di una occasione: nonostante tutto con la maglia del Chelsea, Pulisic ha messo a segno 26 reti in 145 presenze ed ha sollevato la Champions League nel 2021. Il suo contratto è in scadenza e il Chelsea vorrebbe monetizzare per evitare di perderlo a zero nei prossimi mesi.