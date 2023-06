Come si legge su il The Athletic, le prossime saranno ore decisive per conoscere il futuro di Adrien Rabiot. Il Manchester United ci sta riprovando seriamente e avrebbe allacciato i primi contatti con l'entourage del francese per convincerlo ad approdare in Premier League. Il contratto dell'ex PSG scadrà tra pochi giorni ed entro venerdì è attesa una sua risposta. La Juve ha messo sul piatto un rinnovo di un anno alle stesse condizioni economiche attuali.