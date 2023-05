Juve, dall’Inghilterra: Kulusevski resterà al Tottenham. Le condizioni

Lo svedese - al termine del match vinto per 4-1 contro il Leeds- qualche giorno fa aveva detto: "Non lo so onestamente... vedremo. Sono solo concentrato sul campo, ho cercato di fare il meglio che potevo e ora ovviamente è il momento di parlare con il club". Tuttavia il Tottenham può dirsi soddisfatto del suo arrivo: il giocatore infatti la scorsa stagione ha messo a segno 5 gol e 8 assist su 18 presenze. Quest'anno, complice un'annata difficile per la squadra, il rendimento è peggiorato: solo 2 gol e 7 assist in 30 partite.