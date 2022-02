Juve, sospiro di sollievo per Zakaria. Chiellini in attesa delle visite

Juve, le ultime novità dall'infermeria: ecco le condizioni di Chiellini e Zakaria. Ci saranno contro il Sassuolo?

redazionejuvenews

Gennaio è stato un mese ricco di emozioni per la Juventus, coronato da un mercato invernale praticamente perfetto, che ha portato all'ombra della Mole due giocatori di altissimo livello come Vlahovic e Zakaria. I due nuovi acquisti ieri sono scesi in campo per la prima volta con la maglia bianconera e non hanno deluso le aspettative: gol sia per il bomber serbo che per il centrocampista svizzero. Buona la prima. Grazie ai due nuovi innesti la squadra di Massimiliano Allegri ha cambiato faccia, mettendo in scena una prestazione più che convincente.

Il match contro l'Hellas Verona non ha però portato soltanto notizie positive. Ieri, infatti, Chiellini e Zakaria sono stati costretti al cambio, fermati da alcuni problemi fisici. Le condizioni dei due giocatori bianconeri hanno subito messo in allerta la Juventus, consapevole della loro importanza all'interno dello scacchiere tattico della squadra. Da Torino, però, giungono buone notizie. Sembra infatti che il colpo subito alla zona lombare da Zakaria non abbia creato ripercussioni. Il classe 1996 dovrebbe essere regolarmente in campo giovedì in Coppa Italia contro il Sassuolo. Chiellini invece domani si sottoporrà a dei controlli per cercare di capire la gravità del problema al polpaccio. Oltre a loro, gli unici altri indisponibili sono Alex Sandro (positivo al Covid) e il lungodegente Chiesa.

Tutti gli altri componenti della squadra sono oggi scesi in campo per allenarsi. Ecco il report bianconero: "Il mese di febbraio è cominciato nel migliore dei modi: un successo importante all’Allianz Stadium con le firme di Vlahovic e Zakaria. Ora, però, la Juventus si proietta subito sulle prossime sfide. Giovedì, sempre all’Allianz, arriva il Sassuolo, ostacolo da superare per proseguire il cammino in Coppa Italia Frecciarossa. La squadra oggi si è ritrovata allo Juventus Training Center in mattinata. Scarico per chi è sceso in campo contro il Verona, il resto del gruppo ha svolto una seduta tecnica con esercitazioni sulle combinazioni e lo sviluppo del gioco, per poi proseguire con un’esercitazione tattica e infine partitella. Domani la preparazione, naturalmente, continua. Appuntamento al mattino". (Juventus.com)