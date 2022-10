Juve, oltre il danno anche la beffa: infortunio per Vlahovic

Brutte notizie per la Juve: oltre alla sconfitta e all'eliminazione dalla Champions, i bianconeri perdono anche Vlahovic per infortunio

4-3, un risultato pesante per la Juve di Massimiliano Allegri che esce a testa bassa dalla sfida contro il Benfica e dice addio alla possibilità di andare agli ottavi di finale . Possibilità che fino a ieri erano sì basse ma non inesistenti. Ora invece è matematico. I bianconeri ora dovranno provare ad arrivare terzi, accontentandosi quindi dei un posto in Europa League.

Ma visto che non c'è mai fine al peggio, in una serata così negativa c'è anche un'altra brutta notizia: Dusan Vlahovic è stato costretto al cambio per infortunio. Il bomber serbo ha sentito tirare l'adduttore e al 70esimo ha chiesto subito il cambio. Al suo posto è entrato Soulè, che in realtà ha giocato un'ottima partita così come Iling Jr e Miretti. Ora l'ex Fiorentina dovrà sottoporsi agli esami strumentali che riveleranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, ma l'impressione è che il giocatore si sia fermato in tempo.