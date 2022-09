Juve, infortunio per Szczesny: come sta il polacco?

La lista degli infortunati in casa Juve non fa che crescere, e se da una parte ieri è tornato in campo Angel Di Maria, dall'altro Szczesny è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Il portierone polacco ha giocato soltanto 43 minuti per poi essere sostituito per infortunio. La dinamica dell'azione è chiara: calcio d'angolo per lo Spezia, l'ex Arsenal salta per prendere la sfera di gioco ma atterra male sulla caviglia destra. Szczesny si accascia subito a terra dolorante, soccorso dallo staff medico bianconero che lo porta fuori dal campo in barella. Al suo posto è subentrato Perin.