Juve, infortunio Rabiot: ci sarà contro il Genoa? Le ultime novità

Dopo la botta subito al piede contro il Napoli Rabiot è in dubbio per la sfida contro il Genoa: le ultime novità

La sfida contro il Napoli ha regalato i tre punti alla Juve ma anche una leggera preoccupazione per le condizioni di Rabiot. Il francese è stato infatti colpito a un piede ed è in dubbio per la partita contro il Genoa.