Juve, l’infortunio di Pogba cambia il mercato: piace Paredes, occhio a Saul

L'infortunio di Pogba costringe la Juve a cambiare i piani per il mercato: ora più che mai serve un centrocampista

redazionejuvenews

Pogba sarebbe dovuto essere (e in fondo è ancora) il rinforzo di qualità e esperienza per alzare il livello del centrocampo bianconero. Purtroppo però il fisico del francese è fragile e già prima dell'inizio della stagione l'ex United ha subito un grave infortunio.Il classe '93 dovrà stare ai box per almeno due mesi, lasciando la Vecchia Signora con un buco in mezzo al campo. Con Ramsey che ha rescisso il suo contratto e Arthur in partenza, ora Allegri potrà contare soltanto su Locatelli, McKennie, Zakaria e Rabiot, e volendo sui giovani Miretti, Fagioli e Rovella. In ogni caso l'impressione è che il centrocampo abbia bisogno di un altro acquisto.

Il nome in cima alla lista è ormai da settimane quello di Leandro Paredes, in uscita dal PSG. Il mediano argentino avrebbe tutte le caratteristiche di cui la Vecchia Signora è alla ricerca, il metronomo di cui Allegri avrebbe bisogno. Ma prima di poter pensare ad acquistare sarà necessario vendere. Ramsey ha già salutato Torino e Arthur potrebbe essere il prossimo. Il pressing del Valencia per il brasiliano continua, tanto che ieri è arrivata la prima offerta ufficiale per il prestito del cartellino dell'ex Arsenal. Se dovesse veramente andarsene, la Juve potrebbe provare l'affondo per Paredes.

Ma l'argentino non è l'unica opzione. Come riportato dai media spagnoli, l'Atletico Madrid sarebbe alla ricerca di un acquirente per Saul Niguez, e la Juve sarebbe tra le possibili squadre interessate. Il centrocampista spagnolo dopo un anno in prestito al Chelsea non sembra poter trovare spazio tra le fila della squadra del Cholo Simeone ed è quindi pronto a partire. Per il momento questa resta solo un'idea per i bianconeri, soprattutto perchè Allegri sta cercando un altro tipo di giocare. In ogni caso per l'amichevole contro il Real Madrid in programma domenica 31 luglio, molto probabilmente scenderanno in campo McKennie, Locatelli e Zakaria.