Juve, infortunio per Pogba: l’esito degli esami

Ennesimo infortunio stagionale per Pogba: il francese rischia 1 mese di stop. Ora il suo futuro in casa Juve è in bilico

redazionejuvenews

Prima la mancata convocazione contro il Friburgo per motivi disciplinari, poi l'ennesimo infortunio di una stagione mai davvero iniziata: il Pogba bis è un disastro su tutti i fronti. Il centrocampista francese sarebbe dovuto essere la stella della squadra di Allegri, ma in realtà si sta dimostrando il suo incubo.

“Mentre calciava le punizioni ha sentito un fastidio e si è fermato — ha detto Allegri al termine della partita —. L’altro giorno aveva fatto un bell’allenamento, ci poteva dare una mano. Però lo aspettiamo, tanto è un’annata così, nella vita capitano anche queste cose. Lui deve essere bravo e forte a rialzarsi e voler tornare il giocatore di prima”. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado all'adduttore. Contro il Friburgo non ci sarà, parola di Max: probabile rivederlo in campo direttamente dopo la sosta per le nazionali. Uscito dal JMedical dopo le visite l'ex United non si è fermato a fare autografi: "Scusate ragazzi, non ho la testa".

Delle 37 partite giocate in questa stagione dalla Juve fin qui, in ben 34 Pogba non è stato convocato. Per lui appena 35 minuti in campo. Il francese resta un giocatore fenomenale ma la condizione fisica preoccupa e potrebbe mettere a rischio il suo futuro. La vecchia dirigenza aveva provato a trattare con il giocatore, chiedendo almeno una rinuncia ai bonus di squadra. Niente da fare. Ora però bisognerà sedersi di nuovo al tavolo: se le cose dovessero continuare così si potrebbe anche pensare a un addio.