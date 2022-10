Juve, nuovo problema muscolare per Pogba: Mondiale e 2022 a rischio

Nuovo infortunio muscolare per Paul Pogba: il 2022 del centrocampista della Juve è ormai a rischio, compreso il Mondiale in Qatar

redazionejuvenews

Al peggio non c'è mai fine e quello che per Pogba sarebbe dovuto essere il tanto atteso ritorno a casa si sta trasformando sempre di più in un incubo. A causa della lesione del menisco laterale durante la tournee estiva negli USA, il Polpo non è ancora sceso in campo con la maglia bianconera. 0 minuti in campo. Ora che il rientro sembrava ormai vicino, però, il francese è stato costretto di nuovo a fermarsi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri l'ex United non avrebbe partecipato all'allenamento con la squadra per via di un problema muscolare alla coscia destra. Sovraccarico muscolare o lesione? Troppo presto per dirlo, ma con buona probabilità Pogba non ci sarà contro PSG e Inter. Allegri in conferenza stampa aveva detto: "Pogba e Chiesa non ci saranno con il Psg e al 99% non verranno convocati neppure con l’Inter. Potrebbero esserci al massimo con Verona o Lazio, ma è molto difficile". Ora con il nuovo problema muscolare sembra quasi impossibile.

Il 2022 di Pogba con la maglia della Juve potrebbe quindi essere già finito, e il Mondiale? Ricordiamo che il Polpo in estate aveva deciso di non operarsi subito al menisco proprio per poter sperare in una convocazione con la Francia. Il ct Deschamps pochi giorni fa ha detto: "Deve essere guarito e penso che lo sarà, dopo c’è il secondo aspetto che è quello atletico, è passato del tempo dall’ultima partita che ha giocato a quelle che potrebbe giocare". Anche in questo caso lo stop rischia di essere fatale: con 0 partite sulle gambe e una condizione fisica non ottimale, Pogba potrebbe dover dire addio anche al Mondiale. Incubo degno di Halloween.